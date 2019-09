Activités au Centre des femmes des Sources et du Val

Windsor – Le Centre des femmes du Val-Saint-François invite les femmes de la MRC du Val-Saint-François et de la MRC des Sources à participer aux activités suivantes :

« Libère ta créativité »

Peu importe votre âge ou expérience en art, vous êtes invitées à expérimenter la création (couture, bijoux, peinture, etc.) tout en prenant un café. Venez voir notre nouveau décor à la salle Thérèse Pellerin.

Les lundis du 16 septembre au 16 décembre, de 13h à 15 h 45 à Windsor.

« Ridées mais pas fanées! »

La série d’ateliers intitulée Ridées mais pas fanées! est consacrée à des réflexions sur les femmes et le vieillissement. Il vise à remettre en question les préjugés à l’égard de l’âge, ceux de la société, les nôtres aussi, et à valoriser la place et le rôle des femmes aînées dans la société. Les jeudis du 19 septembre au 10 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30 à Asbestos.

« J’écris ma Vie »

L’atelier est de retour avec une nouvelle animatrice. Un nouveau groupe débute le mardi 24 septembre. Réalisez une démarche d’écriture de votre autobiographie, échelonnée sur 3 ans. Au total, 6 sessions de 6 rencontres.

Les mardis, aux deux semaines du 24 septembre au 3 décembre, de 9 h à 12 h à Windsor.

« Café du cœur »

Les femmes sont invitées à venir discuter sur différents thèmes en présence d’une animatrice et d’une intervenante du CFVSF. Chaque dernier mercredi du mois. Le 25 septembre : Faire face au changement ; 30 octobre : Gérer mon stress ; 27 novembre : Vivre un temps des fêtes en toute simplicité. De 13 h à 15 h 30 à Asbestos.

« L’amour et l’estime de moi… un pas à la fois »

Qu’est-ce que l’amour et l’estime de soi ? Comment en avoir plus, les cultiver ? Sortir de la croyance que cela vient de l’extérieur, des autres, et apprendre à les construire, au quotidien de sa vie, dans sa relation avec soi. Avec Josée Pepin, le jeudi 26 septembre, de 13 h à 15 h 30 à Windsor.

L’nscription à l’avance est obligatoire. Visitez le site à www.cfvsf.com. Contactez-nous à info@cfvsf.com ou au (819) 845-7937.