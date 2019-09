Symposium : Mission accomplie pour la 21e édition

Danville (RL) - Le comité organisateur du 21e symposium des arts de Danville peut dire mission accomplie une fois de plus cette année, alors que les visiteurs se sont déplacés en grand nombre afin de venir s’imprégner du talent des artistes sur place. «Bien que nous n’ayons que les rapports préliminaires à ce moment, il nous apparaît très clairement que cette année se positionnera parmi l’une de nos meilleures éditions. Nous avons constaté un achalandage accru lors du vendredi soir comparativement aux dernières années. Même situation pour le reste de la fin de semaine alors que les stationnements se faisaient parfois très rares en raison du fait que les différents sites d’expositions accueillaient une affluence de visiteurs abondants et constante, au grand plaisir des exposants.» De relater Mario Morand, président du C.A. du Symposium.

Mêmes sentiments de satisfaction émanant des artisans, alors que M.Michel Monett, confia au journal en être à une troisième participation à Danville et qu’un retour l’an prochain, figurait déjà dans ses plans. «Nous avons un très bel évènement ici, bien organisé et fort plaisant. Personnellement, je fais moins de symposiums que par le passé, mais ici c’est spécial et le fait que tout se déroule à l’intérieur loin des fluctuations météo, représente certainement un plus pour moi.» De relater l’artiste de Verchères sur la Rive-Sud de Montréal.

Pour M.Donald Mercier, exposer au symposium représente quant à lui d’une vitrine incroyable pour les artistes locaux «Je suis très heureux d’être ici, de rencontrer les gens, tout en ayant la chance d’exposer mes œuvres.» Nous a-t-il dit. La présidente d’honneur du 21e symposium, madame Caroline Dion était on ne peut plus fière du succès de la fin de semaine ainsi que de voir la toile d’honneur issue de sa main et commandité par l’entreprise locale Alliance Magnésium, être remportée par MmeThérèse Fournier de Sherbrooke, mentionnons par ailleurs l’appui important d’Alliance, en lien avec cette commandite aura permis au symposium de recueillir l’impressionnante somme de 83000$ amassés en tout avec les ventes de toiles dont 3 500 $ en vente de billets pour la toile d'honneur.

Parmi les nombreux autres points forts de la fin de semaine, mentionnons notamment l’exposition de photos anciennes de l’organisme DHCS, la création d’une sculpture géante par l’artiste Indra Singh, le tour guidé de certains attraits de la ville, le concours de photos à l’étang Burbank ainsi que la grande qualité des spectacles musicaux offerts sous le chapiteau Toyota Richmond, avec The Blueberries, Pascale Picard et Doufolk, en plus des Maya Chaback, Véro Pelletier, Véronique Turcotte et Priscille Bilodeau, sans oublier également Jesse Ens et Pedrito Angel Duo. Le conseil d’administration du symposium désire remercier tous les artisans et l’ensemble des visiteurs venus encourager la tenue de ce 21e symposium des arts de Danville, lequel est rendu possible grâce à l’appui indéfectible de partenaires majeurs tel que la Caisse Desjardins des Sources, la MRC des Sources, Toyota Richmond, la SADC des Sources, Alliance Magnésium, André Bachand, député de Richmond, la ville de Danville, Tourisme Québec, Patrimoine Canada ainsi que plusieurs autres collaborateurs des plus importants.