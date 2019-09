Réfection majeure sur la rue Principale Sud à Richmond

Richmond – La Ville de Richmond annonce le début des travaux sur la rue Principale Sud. Les investissements, totalisant plus de 2 millions de dollars, permettront la réfection des infrastructures municipales. Une véritable cure de jeunesse est donc en court sur cette rue.

Les travaux, réalisés par Eurovia Québec construction inc., consistent en la réfection complète des infrastructures d’aqueduc et d’égout, ainsi que de la chaussée et des trottoirs de la limite sud de la municipalité jusqu’à la rue Craig. Les travaux se sont amorcés le 6 août dernier et devraient se terminer au plus tard à la fin octobre si les conditions météorologiques le permettent.

Le maire de Richmond, Bertrand Ménard, s’est dit heureux que cette rue soit finalement reconstruite. «Le projet de réfection remonte à 2011 et on peut comprendre que les travaux aient été reportés d’une année à l’autre à cause de l’investissement nécessaire. Toutefois, cette réfection n’était plus une option, mais une priorité pour le conseil municipal. Je suis heureux que nous amorcions les travaux afin que, d’ici quelques semaines, les citoyens puissent profiter d’une rue complètement refaite à neuf», explique le maire.

Les autorités municipales se sont assuré de la mise en place de mesures d’atténuation qui permettront à tous de profiter d’une agréable fin d’été. La rue Principale Sud sera donc fermée à la circulation pour la durée des travaux. Les citoyens seront alors invités à utiliser la rue du Collège Sud. La Ville tiendra les citoyens informés de l’avancement des travaux ainsi que des entraves possibles à la circulation sur son site Internet et sa page Facebook.