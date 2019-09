Asbestos - Le Club de l’amitié d’Asbestos présente son nouveau conseil d’administration, avec deux nouvelles personnes qui s’ajoutent à l’exécutif au titre de secrétaire et de directeur numéro1.

L’exécutif:

Michèle Paradis: vice-président

Claude Mailhot: secrétaire

Jeanne d’Arc Charland: présidente

Jacques Bédard: directeur1

Rénald Pellerin: directeur2

Mme Charland entreprend une 8e année au poste de présidente du Club «Quand je vois tout ce beau monde-là heureux sa nous aide a continué».

Tous les jeudis du mois, le club est là pour divertir entre 100 à 125 personnes et plus à la salle bénévole 209, 8e Avenue de 12h30 à 16h. Se joint à eux les musiciens Jean Labonté (clavier et guitare) Gérard pruneau (violon) et Thérèse (animatrice).

Tout monde qui veut se joindre au Club, les cartes de membre pour l’année2020 sont en vente au coût de 10$ seulement pour l’année, du 5 septembre au 1er décembre.