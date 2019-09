De l’Or à la Domtar, Pélo, le soleil et… la rentrée scolaire !

Windsor (RC) – Le belvédère de la Poudrière était rempli le 29 août pour le dernier 5 à 7 des jeudis et de nouveau, c’est Pélo (Jean-François Péloquin) et son comparse, Mario Blouin, qui ont bouclé la saison estivale. Quant à la Shop Traiteur, la saison a été intéressante pour le couple Claire Moineaux et Félix Turgeon avec les grillades et les rafraichissements.

À mi-chemin du rendez-vous hebdomadaire, la directrice du parc historique Yannik Scrosati a invité le directeur général de l’usine Domtar, Sylvain Bricault, son collègue André Gravel, directeur de l’approvisionnement en fibres et la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, à présenter une affiche sur laquelle apparaît le logo de Domtar. «En fait, l’usine de Domtar est notre partenaire Or pour lequel un sentier a été désigné dans le parc historique, à la fois pour l’importance de Domtar au sein de la région windsoroise, mais aussi aux partenaires qui permettent d’offrir de belles activités pour l’année 2019», mentionne MmeScrosati. D’ici peu, une pancarte permettra d’identifier le sentier.

Les partenaires sont les suivants :

• La Ville de Windsor.

• Or: Domtar; Argent: Desjardins du Val-Saint-François; Bronze: Dentiste Nancy Béliveau, Dentiste Jacques Vaillancourt, J.P. Cadrin et Service d’Entretien Piervan.

• Donateurs: Info.ca, CJAN 99,3 FM.

• Amis de la Poudrière, coopératifs: Construction Alain Morin, Gîte touristique Prés et Vallons.

• Amis de la Poudrière: Jean-Charles Milhomme, André Henri, Carole Laporte, Mario Scrosati, Gilles Fréchette, Annie Normandin, Dominique Saint-Laurent et Lucienne Noël.