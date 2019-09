Du nouveau au parc de la Place Desjardins à Saint-Adrien

Saint-Adrien (RL) - La première pelletée de terre symbolique de la construction d’une nouvelle gloriette, communément appelée pavillon de jardin, a été réalisée au parc de la place Desjardins de Saint-Adrien, le lundi 26 août dernier.

C’est en présence du préfet suppléant de la MRC, M. Pierre Therrien, du maire suppléant de l’endroit Claude Dupont ainsi que de madame Jacynthe Laroche, membre du conseil d’administration de la caisse Desjardins des Sources, que les travaux furent officiellement lancé. «Nous sommes très heureux de procéder à l’annonce de la construction d’une toute nouvelle gloriette, celle-ci viendra remplacer celle déjà existante, mais qui se faisait de plus en plus vieillissante et dont l’état se détériorait grandement. La nouvelle comptera sur un espace plus grand, capable d’accueillir deux tables de pique-nique, en plus de promouvoir le développement durable à l’aide de son système d’éclairage à l’énergie solaire. Nous avons la chance de compter sur des partenaires majeurs dans ce dossier, dont: La caisse Desjardins des Sources, la MRC des Sources, via son programme du Fonds de développements du territoire, ainsi que la Municipalité de Saint-Adrien.» De confier M.Claude Dupont.

La construction de ce nouveau chapiteau extérieur, se veut en quelque sorte la première phase d’un réaménagement important du parc actuel, alors qu’une sculpture de bucheron entièrement faite de matières métalliques recyclées, réalisées par l’artiste Indra Singh, viendra se positionner au cours de l’automne en plus de voir une Colonne Morris, utilisée pour les annonces de la municipalité et de la MRC, notamment, vient s’ajouter également aux éléments en place. Ajoutons à cela l’installation prochaine, d’un monument désignant la petite municipalité comme étant l’une des portes d’entrée de la populaire route des Sommets.