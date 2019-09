CCE appel de candidatures : prix en arts et culture 2019 pour souligner l’excellence en Estrie

Estrie – Le Conseil de la culture de l’Estrie (CCE) invite les artistes et les organismes estriens éligibles à déposer leur candidature, à l’un ou l’autre des prix en arts et culture, qui seront remis dans le cadre de L’Apéro culturel de l’Estrie qui se tiendra le lundi 2 décembre prochain. Parmi les sept MRC, les artistes et organismes des Sources du Val-Saint-François peuvent également être éligibles.

La date limite de dépôt des candidatures à transmettre au Conseil de la culture de l’Estrie est le vendredi 18 octobre 2019, à 17h, par voie électronique seulement): le Prix Excellence culture Estrie, le Prix Relève et le Prix Développement culturel:

• Prix Excellence culture Estrie

En partenariat avec La Fabrique culturelle.tv. Ce prix est décerné à un artiste, à un écrivain, à un artisan ou à un travailleur en culture qui a fait preuve d’excellence et qui souhaite continuer à se développer dans la région de l’Estrie.

Un montant de 500$ accompagne ce prix. Également, La Fabrique culturelle.tv produit et offre au récipiendaire une capsule vidéo d’une durée de cinq minutes brossant son portrait d’artiste (valeur de 6000$). De plus, un montant de 1500$ (minimum) en services d’accompagnement (expertise, service-conseil, compagnonnage) est offert par le CCE.

• Prix Relève

En partenariat avec le Cégep de Sherbrooke. Ce prix est attribué à un artiste de la relève (moins de cinq années de pratique et de diffusion dans un contexte professionnel) pour son excellence et pour sa contribution professionnelle au développement artistique et à la promotion de sa discipline. Un montant de 500$ accompagne ce prix.

• Prix Développement culturel

En partenariat avec la Corporation de développement de l’entrepreneuriat collectif de Sherbrooke et la Société nationale de l’Estrie. Ce prix est décerné à un OBNL culturel ou à une coopérative culturelle qui, grâce à une initiative marquante et innovante, a contribué au développement des arts et de la culture en Estrie. Un montant de 1000$ accompagne ce prix.

Renseignements, inscription et lignes directrices:

• En français: www.cultureestrie.org/Prix/Prix.php;

• En anglais: www.cultureestrie.org/Prix/Prix-en.php

Ces trois prix en arts et culture s’adressent AUX MEMBRES du Conseil de la culture de l’Estrie et sont offerts en partenariat avec divers partenaires.