Le 13e tournoi de golf annuel de la Fondation Wales a permis d’amasser près de 52 000 $!

Richmond - La 13e édition du tournoi de golf de la Fondation Wales a eu lieu le jeudi 8 août 2019 au Golf et académie Longchamp à Sherbrooke, au Québec. Le temps pluvieux de la matinée n’a pas empêché les 144 joueurs de se réunir pour participer au tournoi, dont certains venaient d’aussi loin qu’Ottawa, Toronto et Kingston! Au total, 201 personnes ont assisté et apprécié le souper banquet. Le tournoi affichait complet!

Le tournoi comprenait diverses activités, telles que le plus long coup de départ avec une canne et le coup le plus près du trou. Il y avait également trois prix possibles pour un trou d’un coup: de l’argent pour une voiture électrique de JN Auto, un véhicule utilitaire d’Équipement R.M. Nadeau et un bail d’un an pour une Camry de chez Toyota Richmond. Quelques commanditaires de la Fondation Wales ont également fait don de collations pour les joueurs et bénévoles: Pharmacie Familiprix Philippe Leng (sacs à surprises), Domino’s Pizza, Desjardins (chocolats) et Breuvages Bull’s Head. Ces activités amusantes ont été suivies d’un délicieux souper banquet dirigé par l’animateur télé de CTV News Montréal, M.Mose Persico. Stephen Barrie de BSB Auction Services a fait un excellent travail en dirigeant l’encan crié de l’événement, qui a été extrêmement excitant et couronné de succès en raison de la diversité des articles intéressants offerts à la Fondation. Il y avait aussi un encan silencieux toute la journée. La Fondation souhaite remercier tout particulièrement le président et la vice-présidente du conseil d’administration, M.Jim Thompson et Mme Barbara Verhoef, pour leur engagement à recruter des objets pour lesencans crié et silencieux, ainsi que l’ensemble de la famille Verhoef pour l’inscription de trois quatuors et demi!

Le tournoi de golf est le plus important et plus réussi des événements annuels de la Fondation Wales. À ce titre, il commence à gagner la reconnaissance et le soutien de nombreuses entreprises locales et régionales. Les principaux commanditaires du tournoi de cette année sont: RBC, commandite Platine; Familiprix Philippe Leng, commandite Or; Bonnie & Steve Griffin, commandite Argent; Sanixel, Global Excel Management, MicroAge, Signé Garneau et Stephen Allatt, commandite Bronze; et Constructions Yves Lessard, HUB, Reta et Angus Goodfellow, et Len McDougall, commandite Cobalt. Grâce à ces généreux donateurs et à de nombreux autres commanditaires, la Fondation Wales a pu amasser 51805,15$!

Le mandat de la Fondation Wales est de générer, recevoir et gérer des fonds dans une optique de rentabilité à long terme; de débourser des fonds à la Résidence Wales Home sur demande, tout en évaluant les bénéfices aux résidents et/ou aux employés; d’agir en tout temps dans le meilleur intérêt des résidents et des employés de la Résidence Wales Home en assurant la pérennité de ses activités. La Fondation souhaite exprimer sa plus sincère reconnaissance à tous les commanditaires, bénévoles, membres des familles, employés et amis de l’organisation qui ont soutenu le tournoi de cette année. Sans ces entreprises et ces individus, le tournoi ne serait pas un énorme succès année après année.