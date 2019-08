Gagnant du crédit-voyage pour le mois d’août

Windsor (RC) – Pour le mois d’août, le crédit-voyage de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François a été remporté par André Drapeau. Le billet a été vendu par Annie Beauregard de Location Windsor et c’est la propriétaire Mme Duval de la Boutique Giselle qui a pigé le crédit-voyage.

« Je voulais justement voir les Îles de la Madeleine. L’été s’achève maintenant, mais je vais pouvoir m’y rendre l’an prochain et les meilleures dates sont celles de juin et de juillet. J’ai choisi de prendre le montant de 1 500 $ et je suis chanceux d’avoir pu à deux reprises gagné la loterie de la Fondation », considère M. Drapeau qui est un fervent de hockey.