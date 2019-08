Un bel été pour les jeunes du Service d’animation estivale

Windsor (RC) – Ce cliché du photographe Pierre Pinard s’est incrusté au spectacle de fin d’année du Service d’animation estivale (SAE) de la Ville de Windsor, maintenant à quelques jours du retour en classe. Pour l’été 2019, c’est 280 jeunes qui ont profité de plusieurs activités intéressantes à l’intérieur et à l’extérieure, particulièrement du Centre sportif J.A.-Lemay et du parc Carmen-Cloutier-Juneau.

Avec plus d’enfants que l’an passé, 29 animateurs et animatrices ont surveillé les jeunes et apprécié les liens avec eux. L’été a été bonne et au niveau des sorties, regroupant selon les dates, Centre d’escalade O-volt à Sherbrooke, les glissades d’eau de Bromont et le camp de vacances équestre au Ranch Massawippi.

Alice Desaulniers a pris la relève à titre de technicienne en loisirs dans le cadre du SAE puisque Danika St-Pierre profite de son bébé. Quant à David Lacoste, directeur des Loisirs, de la Culture, du Développement communautaire et des Communications, c’est maintenant un nouveau directeur a été présent durant la belle saison, cette fois, également à titre de Loisirs, de la Culture, du Développement communautaire et des Communications!