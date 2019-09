L’inspirante Jani Barré en conférence gratuite le 29 septembre

Danville (RL) - Ténacité, positivisme, force de caractère et entregent, voilà certes quelques-uns des qualificatifs qui se collent à merveille à l’athlète, auteure, humoriste et conférencière, Jani Barré. Ayant généreusement accepté l’invitation de l’organisme communautaire danvillois, La maison de NANA Labrecque, Mlle Barré présentera le 29 septembre prochain à la salle du centre Mgr Thibault, une conférence intitulée «Le possible est immense». Atteinte d’ostéogenèse imparfaite, communément appelée maladie des os de verre depuis sa naissance, cette fragilité osseuse excessive l’aura confinée à un fauteuil roulant de façon permanente. Or après plus de 157 fractures et des dizaines d’opérations au cours de sa vie, Jani Barré devint la première personne à expérimenter un nouveau médicament conçu dans le but d’augmenter la densité osseuse et donc par le fait même améliorer l’état de santé et la qualité de vie du patient.

Huit ans de traitements plus tard et des résultats plus que probants auront permis à l’athlète de 40 ans de mordre à nouveau dans la vie, défoncer des barrières et de n’avoir que comme seul objectif... d’atteindre ceux qu’elle se sera elle-même fixés. Ainsi depuis près de quatre ans maintenant, la fille du réputé analyste de boxe Bernard Barré, sillonne le Québec pour livrer ses expériences et son témoignage de vie dans les écoles primaires, secondaires, différentes entreprises, organismes communautaires et même dans des résidences de personnes âgées. «Je suis disponible et je vais partout, je ne m’impose aucune limite en ce sens et c’est toujours un plaisir de rencontrer les gens, j’aime la vie, je me sens bien et j’ai plein de choses à dire. J’ai choisi de tenter d’inspirer les gens par mon histoire et mes défis actuels ou futurs.

Simplement à titre d’exemple j’ai eu la chance d’être la première femme canadienne à compléter le marathon de Montréal en fauteuil roulant conventionnel, soit celui que j’utilise chaque jour, chose que j’ai répétée à Las Vegas et Ottawa jusqu’à maintenant. Ayant une attirance marquée pour la boxe, une influence sportive me provenant sûrement de mon père, j’ai participé à un réel combat de boxe amateur avec une autre fille en fauteuil roulant également. Bref comme vous le voyez les sujets ne manqueront pas lors des 90 minutes de la conférence.» De commenter la dynamique athlète, avec un sourire dans la voix.

Rappelons que cette conférence sera offerte tout à fait gratuitement à compter de 18h et sera précédée d’un souper gratuit pour tous de tirages, de prix de présence et de musique, jeux pour tous et activités pour les enfants en après-midi. Pour réserver ou pour de plus renseignements, on communique au 873-662-1451.