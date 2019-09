2,4 M $ pour le réseau routier local de l’Estrie

Val-Saint-François (RC) – Le gouvernement du Québec octroie des aides financières totalisant 2429734$ à des villes et municipalités de la région de l’Estrie, et ce, afin de les soutenir dans l’amélioration de leur réseau routier local. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, en a fait l’annonce le 21 août.

Ce soutien financier est versé par l’entremise des volets Accélération des investissements sur le réseau routier local et Redressement des infrastructures routières locales du Programme d’aide à la voirie locale.

Parmi les investissements, l’annonce permet notamment de soutenir les municipalités de Lawrenceville et Sainte-Anne-de-la-Rochelle situées sur la MRC du Val-Saint-François. Lawrenceville reçoit 1540992$ et Sainte-Anne-de-la-Rochelle profite de 149475$

Le volet Redressement des infrastructures routières locales vise à améliorer l’état global du réseau routier local en offrant une aide financière pour la réalisation de travaux identifiés par les villes ou municipalités dans le cadre d’un plan d’intervention. Le volet Accélération des investissements sur le réseau routier local vise à améliorer l’état global du réseau routier local en offrant une aide financière pour la réalisation de travaux qui ne sont pas admissibles au volet Redressement des infrastructures routières locales.