Premier Poker Run Desjardins et la Fondation du CSSS au profit de Michaël

Windsor (RC) – Du départ en avant-midi du samedi 24 août dernier au stationnement en bordure du restaurant Bonheur d’Italie, plus de 50 participants ont emprunté le rang12 pour un trajet de 200 kilomètres sur plusieurs routes estriennes et relais qui s’est terminées au Camping du Lion à proximité de la rivière à Saint-François. Dès lors, il s’agissait d’une belle réussite qui s’est concrétisée par le premier Poker Run Desjardins au profit de Michaël Dubois, âgé de 16, atteint de diabétiques type 1.

Bien connus à Windsor et en région, c’est grâce à la coopération de Jean-Luc Dion et de son épouse, Michelle, habitués de la moto et des formules poker run, qui ont été au départ porteur de l’évènement. C’est ajouté les membres du conseil d’administration de la Fondation pour ficeler le premier Poker Run Desjardins. Ainsi, les 200km de la tournée ont permis d’amasser une somme de près de 2 000$. En plus des contributions annuelles aux activités de la fondation de Desjardins (5 000$) s’ajoutent BRP (2 500$) et de la Ville de Windsor (2 000$).

«L’activité va permettre au jeune Michaël d’être enfin libéré d’une douzaine de piqûres par jour pour la lecture de sa glycémie. La Fondation du CSSS du Val-Saint-François s’est engagée à défrayer le coût des cathéters d’environs de 3 000$ par année, et ce, pour les deux prochaines années. Cela permettra à Michaël de mieux contrôler sa glycémie et de vivre une vie plus normale. Sa mère, Nathalie Kirouac, a remercié avec beaucoup d’émotion les organisateurs, commanditaires et participants au Poker Run.

Vice-président du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Val Saint-François, Denis Demers était présent pour la remise du chèque symbolique de 5000$. Il a confirmé le partenariat et la fidélité du support de la caisse à la Fondation depuis pour plusieurs années.

Poker Run : à 2020!

À la fois co-président de Location Windsor et président de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux, Denis Dion annonce qu’il y aura une deuxième édition du Poker Run l’an prochain, et ce, à la demande générale et avec encore plus d’activités.

De plus, un gros merci à tous les commanditaires locaux pour les prix aux participants, ainsi qu’un merci spécial à Royer et à Location Windsor pour leurs bons d’achats de 250$ chacun.

Des gagnants et gagnantes

• Viviane Vachon: gagnante de la meilleure carte Poker Run. Deux soupers de homard, valeur de 200$.

• Marlène et Manon Boisvert: un billet de la loterie voyage de la Fondation d’une valeur de 100$.

• Normand Healy: 2 certificats cadeaux de 25$ à la Brasserie Lac Brompton.

• Robert Morin: gagnant des prix de participations de certificat-cadeau Location Windsor, valeur de 250$.

• Michel Roy: certificat-cadeau de Chaussures Royer, valeur de 250$.