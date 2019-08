Fête foraine à Saint-Claude

Saint-Claude – Une belle façon de célébrer l’été en famille et entre amis aura lieu le 24 août. Toutes les activités seront gratuites pour les jeunes parents et amis durant toute la journée et la soirée.

En avant-midi

• Terrain de balle, de 9h à 23h. Tournoi de balle amical. Pour information : Yannick Maheux au 819 452-2511.

• Surface de la patinoire, de 15h30 à 18h30. Tournoi de Deck Hockey (chacun doit prévoir sont équipement). Pour information : Nelligan Tétrault au 819 238-6355.

• Pompiers, artisans et exposants, de 11h à 16h. Portes ouvertes à la caserne des pompiers et atelier ; coin des artisans (nourritures, bloc Lego, bois, tricots, artisanat et bijoux) ; exposition Le Val, toute une histoire ! Tournée patrimoniale Desjardins.

Au parc de l’Église, en après-midi

• Photomaton, de 12h à 16h. Prise de photo et impression instantanées avec accessoires rigolos et déguisement.

• Spectacle familial de Magie-Comédie par Jimmy Stratosphère, à 13h.

• Démonstration de SpikeBall, de 13h30 à 15h.

• Musique et danse country avec la professeure Nicole Dion, de 14h à 17h.

• Station de réalité virtuelle, de 14 à 17h.

En soirée

• Dessert gratuit pour tous, à 18h.

• Spectacle de musique Véronica Winter, à 19h. Venez chanter et danser au rythme de la musique.

• Ciné-parc en famille avec le film UglyDolls, à 20h30. Apportez votre chaise de parterre, couverture et grignotines en plein air. Popcorn gratuit sur place.

• Feu de joie, à 21h. Saucisses et guimauves. Apportez vos chaises. Permis de boisson sur place.