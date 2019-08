Inscriptions pour la rentrée de la garde-Éco

Richmond (RC) – À l’approche du retour à l’école, c’est le temps de s’inscrire au Service de la garde-Éco de l’école du Plein-Cœur à Richmond pour l’année scolaire 2019-2020.

Les nouveaux membres sont d’ailleurs invités à participer à une porte ouverte les 27 et 28 août, de 13h30 à 17h30. Cependant, si l’une ou les deux visites ne seraient pas possible, les parents sont invités à communiquer avec Diane Trépanier au 819 826-2121, poste 2, afin d’obtenir plus d’information ou pour inscrire leurs enfants.

L’ouverture du Service de garde se fera le jeudi 29 août, de 7h à 17h30. Le personnel du service de garde se fera un plaisir de rencontrer les parents et enfants.