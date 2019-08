Maison des Arbrisseaux : Programmation d’automne 2019

Windsor – La Maison de la famille Les Arbrisseaux a le plaisir d’offrir cet automne des activités et ateliers dans ses locaux de Windsor située au 111, rue Saint-Georges).

• Brin d’éveil (0 à 6 mois): groupe 1, du 16 septembre au 25 novembre et groupe2 du 17 septembre au 19 novembre, de 13h à 15h. Gratuit.

• Donnez-moi des limites: les 4 et 18 novembre, de 18h30 à 21h. Gratuit.

• Coup de pouce (aux 2 semaines); du 11 septembre au 4 décembre, de 9h30 à 11h30. Gratuit.

• Bébé en action (6 à 12 mois): du 3 octobre au 21 novembre, de 9h30 à 10h30. Coût: 40$. Inscription à la Ville de Windsor au 819 845-7888, poste221.

• Portage de base: le 25 octobre, de 13h à 15h; portage avancé (au dos), le 12 décembre, de 9h30 à 11h30. Coût: 20$.

• RCR bébé-enfant (pour les parents d’enfants de 0 à 8 ans), le 16 octobre, de 18h à 20h30. Coût: 20$.

• La charge mentale: la tâche de devoir penser à tout, le 9 octobre, de 18h30 à 20h30. Gratuit.

• Accompagner mon enfant dans la gestion de son anxiété: le 4 décembre, de 18h30 à 20h30. Gratuit.

• Matinées-rencontres ont lieu tous les lundis. Un lundi sur deux les marraines de Nourri-source et une infirmière en périnatalité sont sur place à partir de 9h30.

• Halte-répit en troc de service. En date de date de la prochaine corvée. L’inscription peut se faire par téléphone au 819 628-0077 (sans frais 1-877-929-0077) ou par courriel à lesarbrisseaux@gmail.com.

D’autres activités et ateliers sont offerts dans la région de Richmond et Valcourt, pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à communiquer avec nous ou consulter notre page Facebook. Au plaisir de vous rencontrer!