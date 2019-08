Une fête des générations réussie malgré la pluie

Danville (RL) - La météo chancelante de la dernière fin de semaine est venue perturber quelque peu les activités de la cinquième fête des générations, qui se tenait à Danville le samedi 10 août. Ce rassemblement citoyen, organisé par la ville de Danville via son programme de politique familiale et de la MADA, est organisé annuellement afin de favoriser la rencontre et la socialisation entre personnes de tous âges.

L’évènement qui se déroulait sur le terrain du centre Mgr Thibault aura connu un vif succès d’achalandage alors que plus de 200 personnes ont fait fi des nuages pour venir profiter des installations mit à leurs dispositions. Ceux-ci comprenaient entre autres des jeux gonflables, machine à maïs soufflé, maquillage pour les enfants, cours de Zumba et machine de barbe à papa. Un repas de blés d’Inde était également offert, le tout entièrement gratuitement. De plus, le service incendie de la municipalité était sur place pour faire visiter le camion et également faire la démonstration au public de la procédure utilisée par les sapeurs pour enfiler les vêtements d’interventions que l’on appelle communément un «Bunker».

La sureté du Québec était elle aussi sur place pour prodiguer quelques conseils de sécurité et faire découvrir certains rouages importants de leur métier. Mme Nathalie Boissé, conseillère municipale et membre du comité organisateur de l’évènement, n’avait que de bons mots aux termes de la journée. «Ce fut certes une fois de plus un grand succès. Nous avons eu la chance de compter sur des organismes fortement impliqués, qui ont tous grandement contribué au succès de la fête, tel que le Club des bons amis, les Chevaliers de Colomb du conseil 3322, le Cercle de fermières, ainsi que la Maison des jeunes de Danville.

J’aimerais prendre quelques minutes pour remercier la ville de Danville, merci également à la municipalité d’Asbestos qui nous a généreusement fourni la scène mobile, à la mascotte Glacix du festival des glaces pour sa présence, merci aux membres du comité travaillant avec moi, Élisa Roy, Stéphanie Gagnon, Rolande Vigneux, Micheline Charest, Chantal Dallaire et M.Jean Couture, pour leurs implications constantes à l’organisation de cette journée et un merci tout spécial aux parents de M.Paul Hamel pour le prêt de leur chapiteau personnel, lui qui nous a été d’une très grande utilité lors de cette journée. Évidemment ce genre d’évènement ne pourrait être rendu possible sans la participation citoyenne, donc un grand merci aux gens d’avoir été présent avec nous encore une fois cette année.» De conclure fièrement, Mme Boissé.