Le pèlerinage vers Cap-de-la-Madeleine s’achève bientôt

Estrie (RC) – Encore cette année, le pèlerinage de Marie-Reine-de-la-Paix 2019 se déroule du 6 au 15 août. Démarrant le 6 août, le pèlerinage se déroule chaque année durant la neuvaine préparatoire à la Fête de l’Assomption de la Vierge Marie et se termine le 15 août au sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine.

Depuis 1988, plusieurs groupes de pèlerins se sont ajoutés et partent de divers endroits au Québec. Parmi eux s’ajoutent ceux de Sherbrooke qui regroupent les municipalités de Windsor, Saint-Claude, Asbestos, Kingsey Falls, Sainte-Séraphine, Sainte-Clothilde, Sainte-Perpétue jusqu’au Cap-de-la-Madeleine.

«En lien avec le Diocèse de Sherbrooke, cette Marche mariale a débuté en 1984 à Montréal de laquelle se sont ajoutés graduellement les secteurs de Granby, Saint-Hyacinthe, Nicolet, Joliette ainsi que Sherbrooke qui a pour débuté à partir de 1990», rappel Michel Denis de la Communauté de la Maison des Béatitudes.

Kilomètres et prières

Faisant halte en bordure du chemin Goshen, en direction de Saint-Claude, M.Denis et la dizaine de pèlerins ont pu apprécier les personnes qui ont facilité l’accueil, les haltes de jour et de nuit; les déjeuners, dîners et soupers; des prières et consigne, incluant l’Eucharistie des marcheurs et l’Eucharistie solennelle de l’Assomption.

Le temps de marche réel était de 3.8km/h avec pauses suggérées, sauf le samedi 10 août. Voici les portions de kilomètres qui se sont déroulées au départ de Sherbrooke jusqu’au Cap-de-la-Madeleine, parmi cette année de plusieurs moments de pluies parfois abondantes:

• 6 août, Sherbrooke, incluant l’arrondissement Brompton: 18.0km.

• 7 août, arrondissement de Brompton et Windsor: 15.6km.

• 8 août, Windsor et Saint-Claude: 18.4km.

• 9 août, Saint-Claude et Asbestos: 17.7km.

• 10 août, Asbestos et Kingsey Falls: 25.2km.

• 11 août, Kingsey Falls et Sainte-Séraphine: 23.5km.

• 12 août, Sainte-Séraphine et Sainte-Clothilde: 10.9km.

• 13 août, Sainte-Clothilde et Sainte-Perpétue: 20.8km.

• 14 août, Sainte-Perpétue et Cap-de-la-Madeleine: 8.8km.

• 15 août, Fête de l’Assomption et la Vierge. Rencontre des groupes au sous-sol de la Basilique.

Fait à noter, Carol Saint-Hilaire est participante à la Marche mariale 2019 en présence des pèlerines et pèlerins. Elle était aussi à sa troisième mission au Rwanda, plus précisément à la ville de Butare, qui a débuté le 19 novembre 2018 jusqu’au printemps dernier.