Le retour du Poker Run pour encourager un jeune de 16 ans

Windsor (RC) – En collaboration avec la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, le couple Jean-Luc et Michelle Dion a mis sur pied un Poker Run avec l’appui de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François.

L’événement débutera le samedi 24 août au restaurant Bonheur d’Italie (5, rue des Sources) situé au stationnement de la Place Bernard McAdams à Windsor. Les inscriptions se feront sur place dès 8h30 au coût de 20$.

«M.Jean-Luc Dion et son épouse Michelle sont bien connus de tous pour leur implication dans le monde de la moto. Le couple, qui a souvent organisé des levés de fonds, a proposé à la Fondation du CSSS du Val-Saint-François d’en organiser une pour une bonne cause. Un jeune homme de 16 ans de la région a besoin d’une machine à glycémie mobile pour profiter de la vie d’une façon normale, et ce, à un coût de 3 500$ pour les deux prochaines années. La Fondation a tout de suite accepté l’offre en remplaçant le Marchedons annuel qui se déroulait annuellement au Parc historique de la Poudrière pour proposer la formule du Poker Run», mentionne le président de la Fondation du CSSS, Denis Dion.

200 kilos, des motos, des décapotables et le Lion

Le Poker Run débutera à partir de 10h pour un trajet de plus de 200 kilomètres. Il y aura un tirage de plus de 1000$ pour les 3 meilleures mains et en prix de participation. Les participants pourront choisir d’utiliser les motos, les Spiders et les décapotables. À l’heure du diner, une pause aura lieu au restaurant McDonald’s du Canton de Melbourne, en bordure de l’autoroute55.

La randonnée se poursuivra durant l’après-midi pour ensuite participer à un souper de méchoui sera servi au Camping du Lion situé sur le chemin de la Rivière à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Le méchoui sera en prévente et en quantité limitée au coût de 20$. Pour profiter du souper, communiquez au 819 845-4526 ou au 819 238-5512. De plus, Jocelyn et Johanne Leblanc seront sur place pour la musique.

Les organisateurs et bénévoles du Poker Run tiennent à souligner l’apport de la Ville de Windsor, Location Windsor, Royer et Desjardins du Val-Saint-François. À ces commanditaires majeurs s’ajoutent Bonheur d’Italie, Familiprix Philippe Leng, Proxim Steve Babin, Familiprix Marilyne Isabelle, Brasserie Lac Brompton, Chez Mike, Brasserie Jasper, Voisin Renaud, Pronature, Fromagerie St-Georges et Couture Timbert Mart.