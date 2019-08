Le Land Art présent dans les camps de jour cet été

Estrie (RC) – Le Land Art est à l’honneur cet été! Grâce à une animation et des trousses clé en main créées et mises en place par le Conseil Sport Loisir de l’Estrie, soutenu par le ministère de la Culture et des Communications, le projet vise principalement à épauler les services d’animation estivale de l’Estrie dans l’implantation d’une nouvelle pratique de loisir culturel, utilisant les éléments naturels comme médium d’expression.

Il a comme objectifs de revitaliser les activités en arts plastiques animées dans les camps de jour de l’Estrie; outiller les animateurs à une nouvelle forme de pratique d’arts plastiques et de leur transmettre des connaissances pour faire vivre l’expérience auprès des jeunes; de sensibiliser plus de 6 000 enfants de 4 à 12 ans fréquentant les camps de jour en Estrie à une pratique de loisir culturel facilement reproductible dans leur milieu de vie, dont à la maison; faire valoir les réalisations des jeunes dans les espaces publics des communautés (ex.: parcs, expositions temporaires, etc.).

L’Estrie, le Val et des enfants

Présent dans la MRC du Val-Saint-François parmi les trois villes du territoire, Richmond, Valcourt et Windsor, le Land Art se manifeste selon les opportunités, au gré des boisés et des forêts. Pour celles et ceux qui s’en souviennent, le Festival de la laine à Ulverton en 2005 avait convié une dizaine d’artistes de 10 pays à réaliser des sculptures peu communes à partir des créations de Dame Nature, soit les roches, feuilles, branches et autres matières naturelles se trouvant dans la forêt estrienne.

De l’Estrie au Val, c’est près de cinquante camps sur tout le territoire estrien qui ont reçu ou recevront des animations de Land Art et des trousses gratuites jusqu’au 22 août. Jusqu’à maintenant, les coordonnateurs, les animateurs et les enfants sont emballés par le projet et en redemandent!

«C’est un projet novateur et créatif! Le Land Art est une belle occasion de reconnecter avec la nature et de contrer le déficit en milieu naturel observé chez les jeunes. Ce projet est une belle occasion d’aller rejoindre les jeunes ayant d’autres intérêts que le sport, de les faire bouger en plus de rejoindre les jeunes adeptes du plein air, ainsi, et de leur faire découvrir une autre facette de leur environnement», mentionne Marie-Josée Tardif, conseillère en activité physique et en loisir culturel du Conseil Sport Loisir de l’Estrie.

Le Land Art est une tendance de l’art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rochers, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont en extérieur, exposées aux éléments et soumises à l’érosion naturelle. Ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que le leur souvenir photographique et des vidéos.

Le Conseil Sport Loisir de l’Estrie invite les parents et grands-parents à profiter de la période estivale pour partager un moment en nature et découvrir ce qu’elle peut leur offrir. Vivre des expériences intenses dans la nature sans utiliser de matériaux artificiels et sans laisser de traces durables, avec leurs enfants et petits-enfants, afin de leur faire vivre une expérience inoubliable.