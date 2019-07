SAE de Richmond : 182 jeunes prêts à s’amuser et d’avoir des amies

Richmond (RC) – Le Service d’animation estivale de la région de Richmond marque un record cette année avec 182 enfants. À eux s’ajoutent 13 animateurs et animatrices et une quatorzième en temps supplémentaire en cas d’appuyer le personnel en place. Bien connu de la région pour sa Cantine Mary Poppin’s, c’est Marilyn Comeau qui est la directrice du SAE.

À partir de la fin du mois de juin jusqu’à la moitié d’août, sept semaines sont pleines d’activités, dont les installations de l’aréna, de la piscine et autres espaces. «Aux jeux réguliers, nous ajoutons avec la directrice beaucoup de dynamisme pour faire bouger les jeunes et de s’amuser avec, entre autres, des ateliers culinaires, des clubs d’activités gratuits et des sports. Pour les plus petits, il y a de l’art plastique, de la danse pour les filles, des jeux de société et bien d’autres», d’apprécier François Séguin, directeur du service récréatif. Deux sorties sont prévues cet été, dont celle des deux autobus scolaires qui ont mené les enfants de 5 à 13 ans au Zoo de Granby pour observer les animaux, les oiseaux, les reptiles et autres découverts suivis des glissades d’eau. Par la suite, le vendredi 2 août, les jeunes seront à Saint-Hubert situé sur la Rive-Sud de Montréal pour visiter le Funtropolis avec les structures de jeux, les canons à balles, le mini-golf, le X-Rider, les toiles d’araignées et autres activités. Tout comme pour Granby, un adulte veille à quatre enfants pour assurer la sécurité des jeunes.

Par ailleurs, le Carrefour Jeunesse emploi offre de nouveau 80 heures dans un camp de jour à quatre assistants en stage âgé de 14 à 15 ans. Comme il n’est pas facile d’obtenir un petit boulot pour l’été, le Carrefour permet aux jeunes d’acquérir de l’expérience afin de garnir leur curriculum vitae.

Avec un record de 182 jeunes, l’été 2019 a tout ce qu’il faut pour s’amuser!