Êtes-vous proche aidant? Un groupe de soutien… une solution pour vous!

Richmond – Êtes-vous une personne proche aidante d’une personne atteinte d’un problème de santé quelconque ou en perte d’autonomie? Cette situation de vie vous amène des exigences auxquelles vous devez maintenant faire face?

Le CAB de Richmond vous invite à participer à un groupe de soutien pour les proches aidants qui débutera dès septembre. Ces rencontres vous sont offertes dans le but de vous supporter, pour échanger, pour vous informer et vous écouter dans la plus stricte confidentialité et le respect les uns des autres.

Pour vous inscrire ou avoir plus d’information, communiquez avec Louise Bédard, responsable du groupe au 819 826-6166.