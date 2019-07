Retour du pique-nique familial de la ville d’Asbestos le 3 août

Asbestos (RL) - La ville d’Asbestos invite ses citoyens à venir pique-niquer en famille et entre amis lors de la 2e édition de son pique-nique familial annuel, qui se tiendra le samedi 3 août sur le terrain du parc Dollard. Amusements et jeux gonflables gratuits seront sur place pour amuser les enfants, notamment une immense glissade avec mousse de plus de 45 mètres (150 pieds) qui promet bien du plaisir. Un atelier de bulles de savon géantes, de mini-pédalos, un spectacle de cirque en début d’après-midi, de l’animation et de la musique d’ambiance, voilà autant d’activités qui seront offertes lors de cette journée, qui débutera à 11h. Pour les gens qui désirent se procurer de la nourriture sur place à faible coût, un service de cantine tenu par des gens de l’Association des Pompiers d’Asbestos sera également présent. Un évènement rassembleur qui est à ne pas manquer.