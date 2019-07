Jardinage libre-service cet été à Richmond : un projet en démarrage

Richmond – L’organisme des cuisines collectives, Les Tabliers en folie, démarre un tout nouveau projet avec et pour les citoyens de Richmond cet été: des bacs de jardinage à la disposition du voisinage, pour petits et grands, amoureux du jardinage ou des légumes frais!

Inspiré du mouvement des Incroyables comestibles et des projets d’agriculture urbaine qu’on retrouve à divers endroits au Québec, l’organisme lance ce projet et souhaite continuer à le voir se déployer dans les années futures. C’est toutefois en comptant sur l’implication citoyenne que ce projet peut exister et se développer.

«Le jardinage a quelque chose de rassembleur pour une communauté et contribue aussi à l’égayer, tout autant que de favoriser l’accès à des aliments sains et à proximité pour les citoyens, mentionne Isabelle Forcier, directrice de l’organisme. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’il a été initié».

La directrice et le conseil d’administration de l’organisme tiennent à souligner la contribution de tous les citoyens qui donnent de leur temps pour ce projet, et à remercier les généreux donateurs qui ont lui ont permis de voir le jour. Parmi eux, notons particulièrement les entreprises Excavation Richmond, ProAmpac, Couture Timbermart, le Comité local Richmond et ses jeunes ainsi que divers particuliers qui ont le projet à cœur.

Les citoyens de Richmond sont invités à cueillir les légumes lorsque les récoltes seront prêtes, mais aussi à participer à l’arrosage et l’entretien, selon leurs intérêts et disponibilités. Des fiches expliquant la méthode de récolte des légumes et comment reconnaitre lorsqu’ils sont murs sont mises à la disposition directement dans les bacs.

Il est possible de retrouver ces jardins libre-service à divers endroits: près de l’édifice des Tabliers en folie, sur le coin de la rue Principale Nord et de la rue Adam, à la Place des loisirs, à la Maison des jeunes, à l’école St-Francis, au Couvent du Mont St-Patrice, au CLSC de Richmond (rue Barlow), qui sont aussi tous des partenaires dans le projet.

Pour toutes questions ou si vous souhaitez vous y impliquer, contactez-nous au 819 588-2280, via Facebook@Tabliers en folie ou par courriel info@tabliersenfolie.org.