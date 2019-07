Gagnante de la Bourse de la famille Mckeage 2019

Richmond - Qu’est-ce que Melbourne, Australie et Melbourne, Québec ont en commun? Il se trouve que ces villes ont été témoin du succès de deux femmes exceptionnelles.

Connie Mckeage a grandi à Danville et étudié à l’École secondaire régionale de Richmond. Ses études supérieures en commerce l’ont mené à Melbourne, Australie où elle a ensuite décroché un emploi chez Bankers Trust, maintenant BT Financial Group. Sa carrière financière a continué à la porter vers de nouveaux horizons, occupant ensuite des postes en Asie et aux États-Unis. Elle est maintenant basée à Sydney où elle est directrice générale de OneVue, une entreprise australienne de technologie financière qui gère des milliards de dollars.

Connie attribue son succès en partie à la bourse qu’elle a reçue lors de l’obtention de son diplôme à l’École secondaire régionale de Richmond qui lui a permis de poursuivre ses études. Depuis les quatre dernières années, elle a contribué à son tour au succès d’autres diplômées de cette même école en offrant une bourse de 15000$ répartie sur une période de trois ans à chacune des candidates sélectionnées (la bourse est ouverte à tous les élèves, mais seulement des filles ont été choisies jusqu’à maintenant). L’objectif est d’offrir une aide financière aux étudiants qui se sont démarqués par leur dur travail et qui ont eu un impact positif sur la communauté. Cette bourse leur permet de continuer leurs études tout en leur permettant de découvrir leur passion et de poursuivre leurs rêves.

Cette année, la récipiendaire de la Bourse de la famille Mckeage est Promise Rocheleau. Originaire de Drummondville, Promise habite maintenant à Melbourne, Québec. Une brillante élève, Promise a excellé autant sur le plan académique qu’à toutes les facettes de la vie scolaire. Durant ses cinq années à l’École secondaire régionale de Richmond, elle a obtenu la plus haute moyenne de sa classe. Elle a également servi comme tutrice aux plus jeunes élèves pendant quatre ans, joué dans les équipes de soccer, badminton et basketball, et a participé à l’équipe de robotique en huitième année. Cette année elle a aussi fait partie du conseil étudiant et des brigades de cuisine.

En plus, Promise a participé chaque année aux concours d’art oratoire et de poésie. Ses discours qui varient entre instructifs et humoristiques l’ont amené à prendre part à la compétition d’art oratoire de la Fédération Canadienne des Femmes diplômées des Universités à Lennoxville à trois reprises. Promise s’est vu discerner la première place parmi des compétiteurs de différentes écoles secondaires de la région lors d’une de ces rencontres. D’après son enseignante d’anglais, MmeLaurie Hannan, « Promise est une perfectionniste et elle corrige mes erreurs d’orthographe très gentiment. Elle me fait toujours sourire, car elle essaie à tout prix de ne pas me faire perdre la face ! Je ne fais pas beaucoup d’erreurs, mais elle les attrape toutes. Son enjouement est tellement contagieux. Elle devient tout excitée lorsqu’elle a de nouvelles idées pour ses compositions d’anglais. Elle adore partager des anecdotes, des leçons, des faits historiques et d’actualité autant avec la classe qu’avec moi. »Le côté perfectionniste de Promise a aussi été noté par MmeShevon Murphy : « Je connais Promise seulement par le biais des brigades de cuisine, mais une chose qui me vient à l’esprit est qu’elle possède un réel talent pour la présentation des plats ! Elle ajoute toujours de petites décorations supplémentaires ! »

Très appréciée par tout le personnel de l’école, Promise en a touché plusieurs. MmeLori Hill, son enseignante de projet personnel d’orientation l’a décrit comme suit « Promise est une étudiante unique. Son cœur est aussi gros que le grand air. Peu importe si elle vous connaît ou non, elle est toujours prête à donner un coup de main ou offrir son aide à quiconque en a besoin. Elle est très inclusive lorsqu’il s’agit de la vie en général. »

Mme Julia Barrowman, sa professeure d’art plastique et entraîneuse de badminton est en parfait accord. « Promise a toujours pris le parti des plus faibles. Elle ne cherche pas les conflits, mais se bat avec acharnement contre l’injustice. Tout le monde l’aime parce qu’elle est facile à vivre, travaille fort et aide tous ceux qui le demandent. Elle a beaucoup évolué, d’une étudiante de septième année gênée et introvertie à une excellente leadeur. On peut constamment compter sur elle pour les collectes de fonds pour les finissants, les charités, les activités sportives et les besoins quotidiens. Toujours polie et souriante, elle va beaucoup nous manquer. »

Mme Tara-Ann Smith désire lui offrir ces mots : « Je n’ai jamais été l’enseignante de Promise durant ses cinq années ici sauf lorsque j’ai fait de la suppléance dans certains de ses cours. Pourtant, elle est venue me voir pendant la dernière semaine pour me demander si j’avais besoin d’aide pour préparer ma nouvelle salle de classe. Elle a laissé sa marque à deux endroits sur mes murs. Elle a peint un merveilleux feu de camp ainsi que mon Charlie Brown. Merci beaucoup, ma belle ! J’apprécie toute ton aide ! »

En tant que responsable de la bibliothèque, je suis heureuse d’avoir fait la connaissance d’une lectrice aussi vorace. Promise me mettait constamment au défi de lui trouver de fabuleuses histoires afin de satisfaire son appétit insatiable pour la lecture. C’était un plaisir de la voir à la bibliothèque, qu’elle vienne à la recherche d’un bouquin, me proposer une partie de cartes ou bien simplement me dire bonjour. J’adore son intelligence vive, son ouverture d’esprit et son grand cœur.

À l’automne, Promise étudiera au Cégep Champlain à Lennoxville dans le programme d’Arts, littérature et communications. Elle espère devenir enseignante. Peu importe le chemin qu’elle poursuivra, il n’y a aucun doute qu’elle ne cessera de briller. Bonne chance Promise !

Les gagnantes précédentes de la Bourse de la famille Mckeage incluent :

Shania Chatterton-Jerome

Allisha Hampton-Pettigrew

Alycia Chabot-Bélanger

Source : Pascale Duguay