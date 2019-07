Investissement majeur à l’Aréna Connie-Dion cet été

Asbestos (RL) - Des travaux dans le système de conduits de réfrigération de la patinoire à l’aréna Connie-Dion d’Asbestos, sont actuellement en cours et devraient être achevés à temps pour le début de la saison de hockey à l’automne. Ces travaux de réfection étaient devenus nécessaires au fil des ans en raison de l’état du tuyau d’alimentation en saumure, situé à l’embouchure de la patinoire. Ce dernier s’était vu fortement endommagé par le temps et même dégradé par endroit au cours des dernières années. Ce changement de conduite est réalisé fort heureusement dans une trachée à l’extérieur de la surface habituellement glacée, ce qui a pour effet de préserver l’état du béton actuel de la patinoire. Ces investissements majeurs assurés via les programmes municipaux de la ville d’Asbestos sont de l’ordre de 200000$. Ceux-ci permettront, selon les experts, de préserver les équipements à ce niveau pour une durée moyenne de 10 à 12 ans environ.