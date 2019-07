CVA de la paroisse Saint-Philippe : Objectif de 100 000 $

Windsor (RC) – La campagne de financement de la paroisse Saint-Philippe est en marche pour l’année2019. En tenant compte des deux dernières contributions, celle de 2017 a généré 83977$ et celle de 2018 pour 82855$, la Fabrique Saint-Philippe l’objectif de la contribution volontaire annuelle (CVA) est de 100000$ pour l’année2019.

Grâce à la générosité des pratiquants de tous âges et l’apport des donateurs, 22 familles ont pu baptiser leurs enfants, 45 pour les funérailles et 63 pour les sépultures. Encore cette année, 40 jeunes ont cheminé dans les parcours catéchétiques, 19 ont été confirmés, 10 ont fait leur première communion et dix autres ont vécu leur premier pardon.

«Cette année encore, la paroisse a été souvent sollicitée pour offrir un service religieux pour des funérailles. Je me réjouis que de nombreuses familles se tournent vers l’Église pour offrir à leurs regrettés défunts une célébration chrétienne. Comme curé, c’est toujours pour moi une expérience humaine et spirituelle très forte que de cheminer avec ces familles», apprécie le curé Grégory Gémin.

Également, des célébrations liturgiques regroupant les messes dominicales, de Noël et de Pâques, les temps de ressourcement, la retraite du Carême et les célébrations communautaires. «Nous avons pu également fournir des locaux pour la catéchèse, les préparations du baptême et les rencontres du Cursillo», d’ajouter le curé qui couvre à la fois les paroisses de Saint-François-Xavier et Saint-Philippe.

CVA : Des chiffres à retenir

En 2018, la paroisse Saint-Philippe devait assumer les dépenses suivantes:

• Cotisations diocésaines: 13838$.

• Pastorale: 393$.

• Catéchèse: 608$.

• Salaires et charges sociales: 78006$.

• Entretien et réparations: 18364$.

• Culte: 10163$.

• Casuel des employés: 6 800$.

• Chauffage, électricité et eau: 10009$.

• Assurances et taxes: 6 363$.

• Frais de bureau: 8 290$.

• Frais de déplacement: 4 103$.

Contribution

Par ces chiffres, la CVA de la paroisse Saint-Philippe est importante afin de soutenir les évènements et les activités des familles et des personnes. Le feuillet paroissial indique des montants suggérés de 500$, 200$, 100$, 75$ et autres montants permettant d’encourager la paroisse.

Les personnes et groupes peuvent contribuer par comptant, chèque, chèque postdatés, AccèsD ou par prélèvement autorisé.

Faire votre chèque au nom de la Fabrique Saint-Philippe de Windsor. Adresse: 34, rue Ambroise-Dearden, Windsor (Québec), J1S 2W2 téléphone: 819 845-2237.