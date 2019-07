Desjardins-Wild débutera la saison avec le nouvel entraîneur Sébastien Letarte

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor amorcera sa nouvelle ère dans la Ligue régionale de hockey avec un nouvel entraîneur-chef. La direction de l’équipe est heureuse d’annoncer l’arrivée de Sébastien Letarte en vue de la saison2019-2020.

«Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Sébastien afin de diriger notre équipe la saison prochaine, d’affirmer le vice-président de l’équipe, Patrick Lefebvre. En plus d’être un gars de la place, nous sommes confiants que Sébastien saura guider nos joueurs vers les victoires. Je profite aussi de l’occasion pour remercier notre ancien entraîneur, Simon Robidas, pour le travail accompli au cours des deux dernières années. Simon a souvent eu à travailler dans des conditions pas très évidentes et nous sommes satisfaits de ce qu’il a fait pour nous», souligne M.Lefebvre.

Notons que Simon Robidas est impliqué au sein du programme des Harfangs de l’école secondaire du Triolet à Sherbrooke, ce qui occupe beaucoup de temps à l’ex-entraîneur.

Les adjoints de Sébastien Letarte seront nommés dans les prochaines semaines. La direction du Desjardins-Wild confirme le retour du directeur général, Samuel Meunier, sans oublier les personnes clés de l’organisation: Benoit Lefebvre, président; Patrick Lefebvre et Sylvain Parenteau, vice-présidents; Terry Wilkins, gouverneur; Bine Paquin, responsable des opérations; Robert Legault, communications et réseaux sociaux. Matthieu Corriveau s’ajoutera au personnel de l’équipe en tant qu’adjoint à Samuel Meunier, en plus de porter l’uniforme de la formation.

«Le Desjardins-Wild invite les gens d’affaires de la région à poursuivre leur association avec l’équipe en vue de la prochaine saison. Avec des équipes situées près de Windsor, les rivalités s’annoncent intéressantes ce qui amènera plein de gens au Centre J.-A.-Lemay», prévoit Robert Legault.

Les entreprises intéressées à appuyer le Desjardins-Wild peuvent rejoindre Benoit Lefebvre au 819 678-1833, Bine Paquin au 819 432-0513 et Terry Wilkins au 819 821-0601.