Des souliers et des maillots de Windsor à Haïti

Windsor (RC) – Avec l’apport d’autres parents et membres de l’Association du soccer mineur du Nitro de Windsor, le directeur technique Gérard Robinson veille à fournir des souliers, des vêtements et des accessoires à des jeunes de Haïti. «Nous veillons sur une base régulière afin qu’ils puissent s’amuser au soccer et aussi de progresser pour les garçons et les filles qui demeurent à la Grand’Anse.

L’encyclopédie libre Wikipédia précise que le diocèse de Jérémie est une circonscription territoriale de l’Église catholique en Haïti dans le département de la Grand’Anse. Il fait partie de la province ecclésiastique du Port-au-Prince. Le diocèse de Jérémie a été érigé le 20 avril 1972 par division du diocèse des Cayes. Depuis 2009, l’évêque de la cathédrale Saint-Louis-Roi-de-France de Jérémie est Mgr Gontran Décoste.

Le Facebook du diocèse est à la fois français et anglais. Le drapeau du Canada est aussi présent.