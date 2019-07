Appel à projets pour les artistes, écrivains et organismes artistiques

Estrie – Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités régionales de comté (MRC) de Coaticook, du Granit, de Memphrémagog et du Val-Saint-François ainsi que la Ville de Sherbrooke, en collaboration avec le Conseil de la culture de l’Estrie, lancent le 3e et dernier appel à projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie.

À l’occasion de cette dernière année de l’entente triennale, les partenaires réitèrent leur engagement à soutenir la création, la production et la diffusion dans le domaine des arts et de la culture, et ce, en raison principalement de l’importante contribution des artistes, des écrivains et des organismes culturels à la vitalité d’un milieu de vie, notamment en facilitant l’accès des Estriennes et des Estriens aux arts et à la culture.

Les artistes, écrivains et organismes artistiques estriens ont jusqu’au 10 octobre 2019 pour déposer un dossier auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec. Ce programme de financement a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région; contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains; favoriser la rétention dans leur localité; encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique.

Services-conseils offerts par le Conseil de la culture

Le Conseil de la culture de l’Estrie offre des services-conseils permettant aux artistes et aux organismes artistiques de vérifier l’admissibilité de leur projet, et ce, de s’assurer qu’il réponde aux objectifs et aux conditions du programme. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec Guillaume Houle, agent de développement culturel, au 819 563-2744, poste223, ou guillaume.houle@cultureestrie.org.

Formulaires d’inscription : site du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial de l’Estrie, cliquez sur le volet de votre choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner une discipline ou un profil afin d’accéder à l’information):

Volet1: Soutien aux artistes et aux écrivains professionnels.

Volet2: Soutien aux organismes artistiques professionnels.

Volet3-A: Soutien à la mobilité – Artistes.

Volet3-B: Soutien à la mobilité – Organismes.