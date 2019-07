Louis Brouillette en l’église Saint-François-Xavier

Saint-François (RC) – Organiste et musicologue, Louis Brouillette animera le concert des étudiants d’Orford Musique qui fera halte en l’église Saint-François-Xavier le 7 août prochain.

Le programme est offert gratuitement. Consultez le second article dans les Actualités L’Étincelle.

Au sujet de Louis Brouillette

Reconnu en tant que chercheur rigoureux, vulgarisateur humoristique et musicien doté d’une grande sensibilité artistique, Louis Brouillette poursuit une double carrière de musicologue et d’organiste. Il est titulaire d’un doctorat en musicologie de l’Université de Montréal, d’une maîtrise en didactique instrumentale (orgue) et d’un double baccalauréat en éducation musique et en interprétation (orgue) de l’Université Laval en plus d’avoir complété un microprogramme de 3e cycle en méthodologie de la recherche en éducation à l’Université de Sherbrooke.

Comme musicologue, il a été engagé ces dernières années par l’Orchestre symphonique de Montréal, le Centre canadien d’archives des Frères du Sacré-Cœur, les Concerts populaires de Montréal, la Fondation Arte Musica du Musée des beaux-arts de Montréal, l’Orchestre symphonique de Sherbrooke et Orford Musique. Ses articles ont été publiés dans des revues nationales et internationales et il a prononcé des conférences en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en France, en Pologne et au Royaume-Uni.

Très actif en tant que concertiste, on a notamment pu l’entendre aux Amis de l’orgue des Bois-Francs, de Drummondville, de l’Estrie, de Montréal et de Québec, à la série estivale des récitals d’orgue du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au festival d’orgue de Sainte-Marie ainsi qu’au Festival orgue et couleurs de Montréal. Il est reconnu pour proposer des concerts originaux qui s’articulent autour d’un concept. Il a également créé à l’orgue des œuvres de plusieurs compositeurs, comme Éric Champagne, Vincent Hamel, Laurence Jobidon, Jocelyn Lafond, Marc O’Reilly et Gabriel Tousignant.

Il est présentement l’organiste titulaire de la pittoresque église anglicane St. Barnabas de North Hatley, en Estrie, et organiste adjoint à la basilique-cathédrale catholique Saint-Michel de Sherbrooke ainsi qu’à l’église anglicane St-George de Lennoxville.