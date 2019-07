Orford Musique à Saint-François-Xavier pour une troisième fois!

St-François (RC) – Pour une troisième année, la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton et le Conseil de Fabrique reçoivent en concert les étudiants talentueux d’Orford Musique le mercredi 7 août, à 20h. La soirée sera animée par Louis Brouillette, musicologue.

«Pour ceux qui l’ignorent, ces étudiants en musique viennent de partout dans le monde et s’exécutent dans le cadre du programme Orford Musique sur la Route. Comme par les années passées, ils performeront pour vous offrir une soirée musicale mémorable qui saura vous enchanter. Vous êtes tous invités! Parlez-en à vos parents et amis», de convier Denyse Morin, porte-parole du Comité de l’orgue.

Le concert présenté est gratuit, grâce à la collaboration de nombreux commanditaires, à la participation financière de la Municipalité, dont celles des députés provincial et fédéral. Pour plus de confort, apportez vos coussins. Consultez le second article dans les Actualités L’Étincelle.