Inauguration de la nouvelle clôture au cimetière Saint-Philippe

Windsor (RC) – Dimanche dernier, le 14 juillet à 12h30, avait lieu à l’entrée principale du cimetière Saint-Philippe de Windsor l’inauguration de la nouvelle clôture en métal galvanisé, recouverte d’une peinture noire cuite afin d’en assurer sa longévité.

La petite cérémonie toute simple s’est déroulée en présence du pasteur Grégory Gémin; de Nancy Davey, secrétaire des cimetières; René Nicol, marguillier; Gisèle Duval Riendeau et Monique Martin St-Laurent, marguillières; Joanne Lussier et Claudette St-Pierre, respectivement régente actuelle et régente nouvellement élue qui entrera en fonction en septembre prochain et représentantes des Filles d’Isabelle de Windsor; le Grand Chevalier, Jean Schinck, des Chevaliers de Colomb de Windsor. Ces deux généreux organismes se sont beaucoup impliqués au financement de ce projet. Quelques généreux bénévoles étaient aussi présents. Un grand merci s’adresse à tous ces généreux donateurs.

«Nous avons à cœur de protéger et embellir notre cimetière qui est notre patrimoine du passé, de ceux que nous avons aimés et de ceux qui l’ont bâtit et dont nous tenons à nous souvenirs», a rappelé Bernard Tremblay, marguillier responsable de la nouvelle clôture.

Si vous partagez ce désir et que vous aimiez vous impliquer, n’hésitez pas à communiquer avec nous en contactant MmeDavey, secrétaire des cimetières, au 819 845-2237, ext. 222. Le nouvel ouvrage a été confié à l’entreprise Clôtures Orford.