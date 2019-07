5 à 7 à la Poudrière : Cathy et Patsy et ses complices

Windsor (RC) – Dames et mes cieux étaient de retour le 11 juillet au Parc historique de la Poudrière. Cathy Laplante (chanteuse) et Patsy Sanders (chanteuse et guitare) sillonnent le territoire estrien depuis environ cinq ans.

«Nous sommes à la fois des amis et des complices. Graduellement, Bertrand DesRoberts au clavier (5 ans), Zaak Robert à la basse (4 ans) et Jacques Robert à la batterie», rappellent Patsy et Cathy.

Le répertoire de Dames et mes cieux varie entre le folk, le rock, le jazz, le pop et le country. L’équilibre musical est bien dosé.

Men Without T Sherbrooe

La semaine suivante, le 5 à 7 reçoit Men Without T. Il s’agit d’un trio acoustique revisitant le répertoire rock et alternatif anglofranco des années80 menées par Ivan Doroschuk.