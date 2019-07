Bilan de la Fête Nationale à Saint-François : Encore plus de place aux familles

Saint-François – C’est avec le soutien de plus de 70 partenaires, comptant des commerces de la région, des municipalités et d’autres instances que la Fête nationale du Québec a eu lieu encore une fois cette année à St-Francois-Xavier-de-Brompton.

«Avec un comité qui traverse les générations, comptant des membres de 23 à 77 ans, c’est certain que nos activités sont diversifiées et répondent aux attentes des gens de tous âges», de dire Adam Rousseau, président du Comité.

Cette année, les activités se déroulaient une fois de plus sur une seule journée. Contrairement aux années précédentes, la fête comprenait un seul site plutôt que deux. Ainsi, les gens ne pouvaient plus apporter leurs propres consommations pour des enjeux de sécurité, de coûts et de permis de réunion. «Ce changement a permis d’augmenter les revenus d’environ 15%», constate le président.»

C’est plus de 2 000 personnes qui ont profité du beau temps et qui ont participé, au cours de la journée du 23 juin, aux nombreuses activités offertes gratuitement. «Les activités les plus populaires ont sans aucun doute été les activités familiales en après-midi, incluant la tire sur la neige et les feux d’artifice en soirée. Nous pensons encore les bonifier l’an prochain. D’autre part, malgré la beauté des voitures, des chevaux et autres, la participation à la parade a été plus faible que prévu tant au niveau du nombre de participants que du nombre de spectateurs. Nous allons réévaluer la pertinence de celle-ci pour les années à venir!», ajoute Adam Rousseau.

Au niveau du budget, le comité prévoit un surplus estimé à 3 000$ sur un budget de près de 30000$. Outre les partenaires financiers, les seuls revenus de l’évènement sont les ventes du bar et des billets de méchoui.

Le comité ne signale aucun incident lié à la sécurité: La journée et la soirée se sont très bien déroulés et les festivaliers ont démontré, une année de plus, que l’on peut fêter notre fierté d’être québécois dans l’ordre et la bonne humeur», précise Adam Rousseau.

En terminant, le comité souhaite remercier chaleureusement les bénévoles, les partenaires financiers et les festivaliers pour leur participation.