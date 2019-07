Visite des 4 Chevaliers Easton à Asbestos

Asbestos (RL) - Le terrain de balle Lou-Richard d’Asbestos sera le théâtre de la visite de la populaire équipe de softball humoristique des 4 Chevaliers Easton, ce vendredi 19 juillet à 19h30. Ces joueurs de talents indéniables viendront se mesurer à une équipe locale formée de parents et amis pratiquant ce sport. Avec la comédienne et chanteuse, Annie Dufresne à l’animation et appuyé d’une histoire de plus de cinquante ans, les 4 Chevaliers parcours tout le Québec en période estivale, afin de faire la démonstration tout en humour de leurs talents, permettant du même coup aux organisateurs de leur visite, d’amasser des fonds pour des causes ou organismes communautaires de leur région. «Nous sommes évidemment très contents d’avoir l’opportunité d’offrir aux jeunes et la population en général ce type d’évènement. Nous avons eu la chance de voir notre projet être sélectionné dans le cadre des fonds qualité de vie de la ville d’Asbestos, une implication de la municipalité que nous remercions grandement. C’est donc dire que tous les profits engendrés lors de cette soirée seront remis au comité du baseball mineur de la région, afin notamment d’aider au rafraîchissement des équipements prochainement. Des estrades seront installées le long du terrain afin de permettre d’accueillir le plus de gens possibles et que ces derniers soient en mesure de bien voir l’action sur le terrain. Une cantine et un service de bar seront également sur place.» De confier MlleMélanie Leroux, membre du comité organisateur.

Les billets au coût de 10$ pour les adultes et de 5$ pour les enfants, sont en ventes à la microbrasserie le Moulin7, le centre Megaburo, le BarCapi-10 et auprès des gens du baseball mineur.