Une autre belle réussite pour le Festival d’été de St-Georges de Windsor

St-Georges-de-Windsor (RL) - Une nouvelle édition de l’incontournable évènement annuel du festival d’été de St-Georges-de-Windsor, s’est conclue en beauté au parc du village, le 7 juillet dernier. La programmation de la fin de semaine aura su, selon les estimations du comité organisateur, rallier environ 2000 visiteurs sur le site au cours des trois jours d’activités. Il faut dire que le vendredi soir fût bien rempli, car le bingo a connu une fois de plus un vif succès de participation, alors que le spectacle de Sébastien Labonté « Hommage à Bob Bissonnette » fut grandement apprécié par les gens sur place. Le toujours très populaire tournoi de balle molle familial, qui est en quelque sorte l’emblème du festival, comptait quant à lui un total de 18 équipes, réparties au sein de trois niveaux de compétitions, si bien que les familles: Provencher (petite classe), Fréchette (moyenne) et Foucault (grosse classe) se sont mérité chacune les honneurs dans leur catégorie respective. À noter que les spectacles country, qui se déroulaient sous la tente auront su faire bouger l’assistance tout au long du festival également. «Nous sommes très heureux du succès de la fin de semaine, d’autant plus que nous proposions quelques nouveautés intéressantes cette année. En effet, parmi celles-ci, nous avions la première édition du tournoi de Volley Ball à quatre contre quatre, tournoi qui s’est avéré un bel ajout, alors que 12 équipes étaient en compétitions lors de la journée du samedi, le moins que l’on puisse dire c’est que le plaisir était au rendez-vous pour cette activité. Autre nouveauté un peu fantaisiste, mais qui a fait le bonheur de bien des participants et de leurs familles, est sans contredit la course des boites à pieds une version un peu modifiée on le devine, des traditionnelles courses de boites à savons, où pas moins de 51 inscriptions ont eu lieu et où plus d’une centaine de spectateurs furent présents.» De commenter MmeGeneviève Gauthier, membre du comité organisateur du festival d’été. Cette dernière profita également de l’occasion pour remercier, les gens du comité et l’ensemble des bénévoles, la municipalité de St-Georges-de-Windsor et la caisse Desjardins des Sources notamment, pour leurs implications et leurs apports à la réussite de l’évènement2019.