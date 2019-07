Asbestos accueillera la 2e édition du Slackfest les 25-26 et 27 juillet

Asbestos (RL) - Après avoir un connu un véritable succès avec sa traversée record du puits minier l’an dernier, le Slackfest sera de retour à Asbestos pour une deuxième édition avec sa version2.0, qui promet d’être encore plus spectaculaire. Les Funambules Modernes, en partenariat avec la microbrasserie Le Moulin7 et la ville d’Asbestos notamment récidivent donc avec une programmation des plus attendue. Rappelons que l’an dernier, un nouveau record mondial avait été établi par les participants, avec une traversée de 1,9km. Cette année encore, il sera possible de réécrire le livre des records alors que la distance sera de 2 KM au total. «Nous sommes très heureux de revenir à Asbestos en 2019, c’est un lieu vraiment magique pour notre sport avec un site à couper le souffle, c’est un peu comparable à avoir le mont Everest dans notre cour. C’est donc avec hâte que des participants d’un peu partout dans le monde se donnent rendez-vous ici, lors de cette fin de semaine d’activités. Cette année nous avons un parcours allongé d’une centaine de mètres, qui nous permettra, certes de battre notre marque de l’an dernier. Le but principal de cette modification est surtout de permettre l’arrivée des athlètes dans l’enceinte festive près du Moulin7 où se trouveront les spectateurs et ainsi rapprocher le public davantage de l’action.» De nous confier M.Dany Bouchard, coordonnateur et adepte de slackline depuis plusieurs années. En plus de ce volet important, les visiteurs auront l’occasion d’assister à la toute première compétition de Highline Freestyle au pays, ainsi que de participer à des séances d’initiations offertes par des professionnels de ce sport qui ne cesse de gagner en popularité. Cet événement, qui a pour objectif de rassembler les gens et redonner les lettres de noblesse à un lieu riche en histoire pour la ville, est ouvert à tous et l’accès au site est entièrement gratuit. Spectacles musicaux d’envergures (Pilou, les Frères à Ch’val et Bleu Jeans Bleu notamment), kiosques de dégustations de bières et camion de nourritures, tentes d’Artisans locaux et maquillages pour enfants, seront également sur place pour agrémenter l’expérience tout au long des activités qui se dérouleront du jeudi au samedi.