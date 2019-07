Réouverture du pont de la rue Craig à Danville

Danville (RL) - Après plusieurs mois d’attente, les résidents de Danville et les utilisateurs de la rue Craig peuvent à nouveau utiliser le pont de ce secteur enjambant la rivière Nicolet-Sud. Celui qui était fermé complètement à la circulation depuis la fin de l’été2018. Le maire de Danville, M.Michel Plourde se disait évidemment très heureux de voir l’achèvement des travaux. «C’est effectivement plaisant de pouvoir à nouveau compter sur ce tronçon important de notre réseau routier. Lorsque l’on regarde tout le travail qui s’est fait en amont de cette réalisation, c’est vraiment impressionnant. En fait, au courant de 2013, lors d’une fermeture temporaire de ce même pont, les commissions scolaires, Postes Canada, des entreprises de la municipalité et des citoyens s’étaient mobilisés pour faire la preuve de l’importance d’avoir un accès par le pont Craig pour le bien de tous. Or, si à ce moment la réfection était on ne peut plus incertaine, l’implication de ces gens et entreprises aura certes joué un rôle déterminant dans le fait que le Ministère ait finalement décidé de procéder à une reconstruction complète de celui-ci quelques années plus tard. En dépit du fait que la ville n’était nullement en charge de ce chantier et n’avait pas le contrôle sur les échéanciers, il est important de souligner et remercier la patience des gens dans ce dossier.» De conclure le Maire.

Maintenant que le pont est entièrement refait à neuf, est-ce que le Ministère se penchera éventuellement sur l’idée de travailler sur une nouvelle toponymie pour ce dernier en lui attribuant une toute nouvelle appellation, la question se pose de manière légitime, mais nulle ne serait évidemment en mesure d’y répondre présentement.