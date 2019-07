Alain Rayes fier du dynamisme agricole de la circonscription

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, applaudit le dynamisme et l’audace des acteurs du milieu agricole de la circonscription. Lundi dernier, il a pris part à l’inauguration des nouvelles installations de la ferme Crackholm Holsteins située à Canton de Cleveland. Il s’agit d’un projet d’envergure qui témoigne selon le député de l’effervescence du milieu agricole dans la région.

«Je tiens à féliciter David Crack, les membres de sa famille et toute l’équipe de la ferme Crackholm Holsteins pour cet investissement majeur. Il s’agit d’un superbe exemple du dynamisme remarquable des producteurs agricoles de notre belle circonscription, qui est la quatrième comptant le plus de fermes laitières au pays», a souligné Alain Rayes.

De la politique et de la solidarité

Le député admire l’audace et l’aspect visionnaire de cet investissement. «D’autant plus que les producteurs agricoles sont laissés à eux-mêmes par le gouvernement libéral, et ce, malgré le fait que plusieurs ententes de libre-échange ont des impacts importants sur l’industrie agroalimentaire. La ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, n’a pas cessé de promettre qu’une indemnisation serait offerte aux producteurs de lait, d’œufs et de volaille avant la fin juin. Nous sommes en juillet et la ministre Bibeau ne peut fournir aucune précision sur l’indemnisation. Ça signifie que les libéraux de Justin Trudeau ont une fois de plus raté l’échéance qu’ils se sont eux-mêmes fixée», a commenté Alain Rayes.

Le lieutenant politique pour le Québec, en dépit de cette situation, souligne l’importance de la solidarité qui règne au sein du milieu agricole. «Les producteurs agricoles sont des rouages très importants de notre économie. Ils sont au cœur de nos communautés rurales. Il est important de les soutenir», a-t-il poursuivi.