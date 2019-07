Des peluches en réconfort dans Les Sources

Asbestos (RL) - La branche Lions des Sources, qui est un organisme de plus en plus présent au sein de la communauté asbestrienne et de la MRC, a remis par l’entremise de son membre Marc Desrosiers, une vingtaine de petits lions en peluches au service de sécurité incendie de la ville d’Asbestos. Ces derniers ont en effet coutume d’offrir ce type de jouets aux enfants impactés lors d’un sinistre, afin de tenter de les réconforter le mieux possible. Or, il sera maintenant possible au directeur M. Alain Chainé et son équipe, d’offrir ces petits lions gracieusement offerts par La Branche des Sources, en guise de support.

Rappelons que les différents clubs Lions de la province sont très impliqués dans la remise de peluche, afin d’aider à la gestion de crise chez l’enfant en période critique. Que ce soit par des dons de toutous à divers services de polices, au niveau des hôpitaux ou encore du côté du service incendie comme dans le cas présent par exemple. Un geste qui peut à priori sembler très banal, mais qui au final est en mesure d’apporter beaucoup de sécurité et d’apaisement aux enfants ainsi qu’à leurs familles durement éprouvées par les aléas de la vie.