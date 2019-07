La Fête des Tout-petits à St-François

St-François-Xavier - La Fête des Tout-petits fut célébrée vendredi dernier, le 5 juillet, de 9h jusqu’à 13h. Malgré l’avertissement de chaleur accablante, une soixantaine d’enfants étaient présents à l’événement, dont quatre services de garde. Plusieurs activités étaient au programme de la journée tel que: le magicien André Rancourt, le service d’incendie de Windsor avec leur Mascotte Yvon Larosé et leur nouveau camion de pompier, un atelier bricolage, quatre jeux gonflables dont un jeu d’eau qui fut le plus populaire de la journée. Ainsi que trois barboteuses, des maquilleuses, des gonfleurs de ballons, des poseurs de tatouages, une machine à bulles, un coin poupon, des prix pour les enfants, une collation gratuite pour tous et beaucoup d’autres. L’activité s’est déroulée comme prévu avec beaucoup de plaisir, de rires et des enfants avec des étincelles dans leurs yeux. Le comité de la Fête des Tout-petits souhaite remercier leurs nombreux collaborateurs et bénévoles.