Les chantiers routiers vont bon train à Asbestos

Asbestos (RL) - En sillonnant les rues d’Asbestos par les temps qui courent, il est facile de constater l’ampleur des travaux routiers, qui touchent plusieurs artères de la municipalité. Il s’agit de réfections majeures devenues nécessaires en certains cas, en raison des canalisations d’aqueduc rendues vieillissantes, alors que pour d’autres il s’agit de remplacer la surface asphaltée. Si on regarde de plus près certains tronçons des travaux, tel que le boulevard Simoneau par exemple, nous verrons que le chantier fut subdivisé en quatre phases allant de la rue Laurier à la rue Chassé, ensuite de Chassé à la cinquième avenue, pour ensuite s’étendre jusqu’à la rue Gérard pour se finaliser prochainement à la hauteur de la rue Paul un peu plus bas.

Si le projet initial comportait des investissements de l’ordre de 750000$, somme entièrement défrayée par les fonds d’infrastructures de la ville, un montant de 200000$ supplémentaire a récemment été approuvé pour l’extension des travaux jusqu’à la 4e et dernière phase de la réfection de ce boulevard, ci-haut mentionné. « Les travaux sur le boulevard Simoneau ont pris un nouvel élan au cours de la dernière semaine alors qu’il était primordial pour nous d’attendre la fin des classes avant d’entreprendre quoi que ce soit dans le secteur entourant l’école. Jusqu’à maintenant les échéanciers sont bons et tout devrait être prêt pour la rentrée des classes. » De confier au journal le conseiller municipal, M. Pierre Benoît. Parmi les autres chantiers en importance, mentionnons notamment la rue Manville dans le secteur St-Barnabé où l’installation des conduites est à présent terminée et dont on prévoit l’achèvement complet des travaux tout juste avant la période des vacances de la construction. À noter qu’il est possible pour les citoyens de suivre l’évolution des chantiers en cours, en se rendant sur le site internet de la ville d’Asbestos.