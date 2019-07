Joyeux 100e anniversaire à Mme Germaine Bourget

Asbestos - Née à St-Adrien en 1919, Mme Germaine Bourget, épouse de feu Adrien Dion, a célébré le 29 juin dernier son 100e anniversaire. Meilleurs vœux de la part de ses enfants enfants Renaud, Ginette, Lucette, Alain, Céline, de ses 15 petits-enfants, de ses 35 arrière-petits-enfants et de ses 8 arrière-arrière-petits-enfants. Cette dame maintenant centenaire a vécu plusieurs années à Wotton et demeure présentement au CHSLD d’Asbestos depuis un an et demi. L’équipe du journal Actualités-l’Étincelle vous souhaite un très bel anniversaire, MmeBourget!