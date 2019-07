Les cadets de la SQ présents dans le Val-Saint-François cet été

Richmond (RC) – Les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour cet été depuis le 2 juin et seront disponibles jusqu’à la rentrée des classes. Des secteurs de la SQ liés à la région de l’Estrie sont Bromont, Coaticook, le Haut-François, Memphrémagog et le Val-Saint-François.

C’est le cadet Alec Lafond qui supervise le territoire du Val avec l’appui de Étienne Lessard, Ismaël Landry et Emy Desaulniers. Ces cadets proviennent du Centre de services de Richmond.

Les quatre cadets ont particulièrement pour mission d’enrayer le cannabis illicite, la maltraitance et l’abus envers les personnes âgées. Ils sont présents également auprès des familles, des citoyens, des jeunes, en plus des maisons des jeunes de la Saint-François à Richmond et Windsor ainsi que celle de l’Initiative à Valcourt. S’ajoutent les espaces verts et récréatifs qu’ils sillonnent, aux évènements et activités diverses, particulièrement sur les trois zones de la MRC du Val-Saint-François: Richmond, Valcourt et Windsor.