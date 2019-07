Près de cinquante personnes proposent des actions pour les aînés tomcodois

Saint-François – Cela bouillonnait d’idées d’actions à mettre en place, le jeudi 4 juillet, à la salle à manger de la coopérative du Jardin des Sages, où près d’une cinquantaine de personnes ont participé à la consultation citoyenne de la démarche de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Municipalité Amie des aînés.

C’est sous une formule d’ateliers que les personnes présentes, des aînés, mais également de jeunes adultes, ont discuté des actions qui pourraient être mises en place afin de maintenir et d’améliorer la qualité de vie des aînés de la municipalité.

«Une Municipalité Amie des aînés, c’est une municipalité qui pense aux aînés dans toutes ses décisions et interventions. Cela concerne l’accessibilité aux infrastructures municipales, mais également leur inclusion afin qu’ils participent activement à la vie de notre communauté. Pour nous aider dans cette démarche, nous nous sommes adjoint un Comité de pilotage, soit un comité formé de citoyens qui ont à cœur le bien-être des aînés», explique le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Gérard Messier.

Les enjeux

La consultation qui a eu lieu le 4 juillet au soir fait suite au diagnostic de la réalité des aînés qui a été réalisé par le Comité de pilotage. «Pour dégager les enjeux, il fallait d’abord qu’on évalue ce qui se fait ici, à Saint-François. Le Comité de pilotage a donc analysé notre municipalité sous huit angles: l’habitat, le transport, le soutien communautaire et les services de santé, les espaces extérieurs et les bâtiments, la communication et l’information, le respect et l’inclusion sociale de même que l’engagement social et citoyen. Notre constat: il s’est fait déjà beaucoup de choses pour les aînés chez nous et nous sommes convaincus que la Politique nous permettra d’en faire encore davantage», d’ajouter M.Messier.

En regard de tout ce qui est déjà en place dans la communauté, trois champs d’action ont été priorisés: les enjeux concernant le respect et l’inclusion sociale, la communication et l’information de même que l’engagement social et citoyen.

La présence d’autant de participants a réjoui les conseillers municipaux Alexandre Roy et Claude Paulin qui étaient présents. Ils remercient d’ailleurs les membres du comité de pilotage de leur travail: FlorianneRichard, Nicole Gagnon, Suzanne Coulombe, Monia Laramée, Cindy Boisvert, Marlène Délisle, Monique McClemens de même que MM Alvin Doucet et Gérard Messier.

D’ailleurs, ils invitent toute la population à assister au dépôt de la Politique et du plan d’action Saint-François-Xavier-de-Brompton, Municipalité Amie des aînés lors de la séance du conseil municipal qui aura lieu le lundi 12 août, dès 19h à l’hôtel de ville.