Le ministre François Bonnardel de passage dans la région

Asbestos (RL) - Le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, était de passage à la microbrasserie Le Moulin7 d’Asbestos vendredi dernier. Cette visite de courtoisie politique avait pour but, de non seulement venir à la rencontre des gens et de la classe politique de la MRC, mais aussi de «prendre le pouls» et de se familiariser davantage avec les enjeux de la région. Ils étaient plus d’une quarantaine de personnes provenant de l’ensemble des sept municipalités de la MRC des Sources, à être présent lors de la courte allocution que M. Bonnardel a livrée.

L’essentiel du message se voulait des plus stimulants pour la région alors que ce dernier insista sur le fait que les engagements pris dans le passé seront mis de l’avant, en plus de s’engager à travailler avec les paliers politiques et intervenants du milieu, pour tout mettre en œuvre afin de réaliser les projets soigneusement analysés et jugés prioritaires pour la région des Sources. Cette visite était donc un moment privilégié pour établir les bases de développements d’une coopération solide. Voilà donc une importante rencontre à laquelle ont participé entre autres, le député de Richmond M. André Bachand, le Maire d’Asbestos Hugues Grimard, certains directeurs-généraux des municipalités environnantes, divers conseillers municipaux, ainsi que des gens des travaux publics. Cet arrêt de quelques heures dans la MRC, fut certes fort apprécié par l’ensemble des gens sur place, d’autant plus lorsque l’on prend connaissance de l’horaire surchargé du ministre lors de sa tournée qui l’emmène un peu partout en région.