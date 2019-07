Un premier contact concluant avec la population pour l’organisme la Maison de NANA

Asbestos (RL) - La fête de l’été, qui se déroulait au parc Pierre-Laporte au cours du week-end, aura permis au nouvel organisme dans la région La maison de NANA, d’établir un premier contact officiel et de qualité avec la population. Cette fête, réalisée en partenariat avec la coop alimentaire des Sources, le Local de quartier et la Cuisine amitié, aura définitivement connu un beau succès où près de 150 personnes ont défilés sur les lieux et déguster la nourriture offerte tout à fait gratuitement.

Les enfants bénéficiaient des aires de jeux de l’endroit et des artistes musicaux sont venus agrémenter l’après-midi. Alors que tout un chacun ont pu écouter les performances des rappeurs BIGBANK et Souly qui ont fait danser le public tout juste avant l’arrivée de la pluie en fin de journée samedi. Jessica Labrecque-Jobin, de la Maison de NANA et membre du comité d’organisation, s’est dite très satisfaite de l’engouement et de la présence de jeunes lors de cette journée. «C’est plaisant de voir que les gens s’amusent et apprécient la journée. Tous les organismes présents aujourd’hui avaient le même objectif, soit celui de faire plaisir et d’accompagner les gens, jeune et moins jeune dans un mouvement communautaire et de partage. De façon plus personnelle, étant nouvellement débarqué dans la région, cela permet à notre organisme de se faire connaitre auprès de la communauté et d’avoir la chance de faire connaître nos futurs soupers communautaires gratuits.» De nous confier la sympathique Mlle Labrecque-Jobin.