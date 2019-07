La première boîte à Party se retrouvera dans le secteur Beausite à Asbestos

Asbestos (RL) - Le tout nouveau concept de fête communautaire lancé plus tôt cette année par la ville d’Asbestos en sera à un premier évènement le samedi 6 juillet prochain. Un regroupement de citoyens du secteur Beausite, mené par Mme Ghislaine Leroux, bénéficieront donc des installations mobiles mises à leur disposition entièrement gratuitement par la municipalité. Une boite à Party, qui permet ainsi de procéder à l’invitation de voisins et de gens du secteur, à une importante fête qui se déroulera sur la rue Gilbert, située tout juste derrière l’école La Tourelle, à compter de 16h. Plusieurs activités seront offertes lors de cette journée des plus spéciales, alors que jeux, dessins sur rue et proximité du parc-école seront disponibles pour divertir les enfants et leurs parents. Nous retrouverons également des hot dogs, croustilles chaudes et rafraichissements vendus sur place par l’association des Pompiers d’Asbestos.

Les gens sont invités à apporter chaises et boissons, tout en venant assister aux spectacles des chansonniers André Côté de 17h à 19h alors que Big Hard Sun occupera la scène à partir de 20h. Un feu de camp suivra les prestations musicales. En cas de pluie, l’activité sera transférée du côté du centre de loisirs Notre-Dame-de-toutes-Joies. Pour de plus amples informations, il est possible de communiquer avec madame Leroux et son équipe au 819-879-4704.