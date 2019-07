280 jeunes et 29 animatrices et animateurs pour l’été 2019

Windsor (RC) – C’est à partir du mardi 25 juin que le Service d’animation estivale de la Ville de Windsor a débuté la saison estivale. Au total, 280 jeunes incluant les participants provenant de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Cette année, c’est Panda qui va coordonner tout ce monde avec la présence des 29 animatrices et animateurs du SAE. Pour cette année estivale, c’est Alice Desaulniers qui prend la relève à titre de technicienne en loisirs puisque Danika St-Pierre qui profite de son nouveau-né.

Au niveau des sorties, les plus jeunes seront au Centre d’escalade O-volt à Sherbrooke. Les plus vieux iront aux glissades d’eau de Bromont. Par la suite, tous les participants se dirigeront au camp de vacances et équestre au Ranch Massawippi.

La piscine, les jets d’eau, diverses thématiques, 200 livres disponibles au local du gymnase de l’école du Tournesol, plusieurs jeux extérieurs et intérieurs, le tennis, l’aréna ainsi que l’accès au Parc historique de la Poudrière. De quoi passer un bel été.